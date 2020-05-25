Свердловчанка расплачивалась в магазинах напечатанными на принтере деньгами

По версии следствия, женщина изготовила на принтере 12 банкнот и расплачивалась ими в мелких розничных магазинах, где нет детекторов подлинности денег. Сейчас уголовное дело передано в суд, за фальшивомонетничество ей грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, по информации Горелых, увеличилось количество фальшивых купюр достоинством в пять и одну тысячу рублей. С начала 2020 года полиция изъяла из оборота более 200 таких банкнот. К сравнению, за весь прошлый год было выявлено порядка 500 фальшивых купюр.