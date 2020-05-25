Свердловчанка расплачивалась в магазинах напечатанными на принтере деньгами
Сегодня, 18:37ПроисшествияФото: Валерий Горелых
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Жительница Сысертского района Свердловской области обвиняется в подделке двухтысячных купюр, рассказал глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.
По версии следствия, женщина изготовила на принтере 12 банкнот и расплачивалась ими в мелких розничных магазинах, где нет детекторов подлинности денег. Сейчас уголовное дело передано в суд, за фальшивомонетничество ей грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, по информации Горелых, увеличилось количество фальшивых купюр достоинством в пять и одну тысячу рублей. С начала 2020 года полиция изъяла из оборота более 200 таких банкнот. К сравнению, за весь прошлый год было выявлено порядка 500 фальшивых купюр.
По факту фальшивомонетничества заведено 166 уголовных дел. Шесть обвиняемых уже привлечены к ответственности, в отношении еще девяти проводится расследование.
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