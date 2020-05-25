Трое мужчин задержаны по подозрению в серии краж в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в серии краж техники на территории города, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
15 мая в парке у ДК «Юбилейный» пожилая женщина села отдохнуть на лавочку. В это время мимо проходил мужчина, схватил ее сумку и убежал. Сотрудники полиции при осмотре места происшествия обнаружили сумку. Из нее пропал сотовый телефон и кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.
В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции были проверены ранее судимые за подобные преступления граждане, а также просмотрены записи с камер видеонаблюдения. В результате выявлены двое мужчин, один из которых по приметам походил на подозреваемого.
В результате оба мужчины были задержаны. Оба они являются жителями Качканара, ранее судимыми за имущественные преступления.
Во время работы с подозреваемыми была установлена их причастность к совершению краж из магазинов электроники, по которым ранее в Нижнем Тагиле были возбуждены уголовные дела. В одном из магазинов подозреваемыми была похищена портативная колонка стоимостью более семи тысяч рублей, а из другой торговой точки — три дорогостоящих сотовых телефона. Кроме того, установлены и задержаны еще двое подельников, причастные к преступлениям. Изъятые видеозаписи из магазинов подтверждают причастность задержанных лиц.
По словам начальника уголовного розыска отдела полиции № 16 капитана Егора Кузнецова, мужчины совершили ряд преступлений в Качканаре. Кроме того, они будут проверены на совершение других преступлений на территории Нижнего Тагила.
На данный момент трое из подозреваемых заключены под стражу. Оперативниками установлены места сбыта, похищенного ими имущества. Предпринимаются все меры по изъятию и возвращению вещей владельцам.