Трое мужчин задержаны по подозрению в серии краж в Нижнем Тагиле

15 мая в парке у ДК «Юбилейный» пожилая женщина села отдохнуть на лавочку. В это время мимо проходил мужчина, схватил ее сумку и убежал. Сотрудники полиции при осмотре места происшествия обнаружили сумку. Из нее пропал сотовый телефон и кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции были проверены ранее судимые за подобные преступления граждане, а также просмотрены записи с камер видеонаблюдения. В результате выявлены двое мужчин, один из которых по приметам походил на подозреваемого.

В результате оба мужчины были задержаны. Оба они являются жителями Качканара, ранее судимыми за имущественные преступления.

Во время работы с подозреваемыми была установлена их причастность к совершению краж из магазинов электроники, по которым ранее в Нижнем Тагиле были возбуждены уголовные дела. В одном из магазинов подозреваемыми была похищена портативная колонка стоимостью более семи тысяч рублей, а из другой торговой точки — три дорогостоящих сотовых телефона. Кроме того, установлены и задержаны еще двое подельников, причастные к преступлениям. Изъятые видеозаписи из магазинов подтверждают причастность задержанных лиц.

По словам начальника уголовного розыска отдела полиции № 16 капитана Егора Кузнецова, мужчины совершили ряд преступлений в Качканаре. Кроме того, они будут проверены на совершение других преступлений на территории Нижнего Тагила.