В Богдановиче в ДТП погибли два человека, двое детей и двое взрослых пострадали
Сегодня, 13:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Богдановиче произошло столкновение «Волги» и Toyota Land Cruiser. В результате погибло два человека, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали, пишет Znak.
Авария произошла вчера днем на 105-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень.
«Волга» совершала обгон, во время которого столкнулась со встречным автомобилем. Водитель «Волги» и его пассажирка скончались на месте. Еще один пассажир автомобиля получил травмы.
В Toyota пострадал один взрослый и двое детей — 15-летний мальчик и 10-летняя девочка. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
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