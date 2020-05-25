В Екатеринбурге штормовой ветер повалил строительный кран и вырвал с корнем деревья

В районе ЖБИ упавшее дерево перегородило проезд трамваю.

Видео Видео: «Инцидент Екатеринбург»

Очевидцы сняли на видео момент, когда мужчину из-за ветра ударило слетевшим с металлической конструкции железным листом и отбросило в припаркованную рядом машину.

Видео Видео: «Инцидент Екатеринбург»

На стройплощадке нового корпуса гимназии № 85 в Пионерском поселке упал кран и повалил электрический столб. На данный момент кран уже убрали.

Видео Видео: «Инцидент Екатеринбург»

На улице Белинского дерево упало на здание детского сада, где находились дети.

Дерево упало на здание детского сада Фото: 66.ru

Также упавшие деревья во многих местах перегородили проезжую часть и тротуары.

Пострадали и некоторые дома.