В Екатеринбурге штормовой ветер повалил строительный кран и вырвал с корнем деревья
Сегодня, 25 мая, на Екатеринбург обрушился шквалистый ветер, который сломал деревья, повалил строительный кран, а в некоторых местах парализовал движение общественного транспорта, пишет портал 66.ру.
В районе ЖБИ упавшее дерево перегородило проезд трамваю.
Очевидцы сняли на видео момент, когда мужчину из-за ветра ударило слетевшим с металлической конструкции железным листом и отбросило в припаркованную рядом машину.
На стройплощадке нового корпуса гимназии № 85 в Пионерском поселке упал кран и повалил электрический столб. На данный момент кран уже убрали.
На улице Белинского дерево упало на здание детского сада, где находились дети.
Также упавшие деревья во многих местах перегородили проезжую часть и тротуары.
Пострадали и некоторые дома.
В пресс-службе администрации города рассказали, что последствия урагана устраняют более 50 рабочих и 15 единиц техники. В первую очередь восстанавливаются обрывы трамвайных и троллейбусных линий, убираются упавшие деревья.