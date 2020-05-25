В Екатеринбурге загорелся кирпичный завод
Сегодня, 16:46ПроисшествияФото: группа «Типичный Екатеринбург»
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Сегодня, 25 мая, в Екатеринбурге в районе Елизавета произошел пожар на территории кирпичного завода «Стройпластполимер», рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Загорелся металлический ангар. Очевидцы сообщают, что черный столб дыма и пламя видны издалека.
По информации МЧС, горит неэксплуатируемая градирня. Площадь возгорания составляет примерно 50 квадратных метров. На месте работают 47 спасателей на 14 единицах спецтехники.
Причина возгорания пока неизвестна.
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