В Свердловской области два человека погибли из-за урагана

По данным горздрава, в больнице скончался мужчина, который находился на строительном кране во время урагана. Ранее сообщалось, что крановщик в числе пострадавших.

В Арамиле жертвой непогоды стал 57-летний местный житель. Начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых рассказал, что на мужчину упала верхняя часть покрытия крыши двухэтажного здания. Он вышел на улицу, чтобы переставить машину и в этот момент на него упала конструкция. Скорая помощь констатировала смерть мужчины.