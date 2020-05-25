В Свердловской области два человека погибли из-за урагана

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В Свердловской области из-за урагана погибли два человека — в Екатеринбурге и Арамиле, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным горздрава, в больнице скончался мужчина, который находился на строительном кране во время урагана. Ранее сообщалось, что крановщик в числе пострадавших.
В Арамиле жертвой непогоды стал 57-летний местный житель. Начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых рассказал, что на мужчину упала верхняя часть покрытия крыши двухэтажного здания. Он вышел на улицу, чтобы переставить машину и в этот момент на него упала конструкция. Скорая помощь констатировала смерть мужчины.
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