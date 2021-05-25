40-летний тагильчанин с татуировками пропал 5 дней назад после ссоры с сожительницей

В полицию с заявлением о пропаже Станислава Леонидовича Кольянова обратилась сожительница мужчины. Она рассказала, что после ссоры с ней мужчина собрал кое-какие вещи, взял паспорт и ушел из дома по улице Шмидта.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, состоит под административным надзором в органах внутренних дел. Ранее уже уходил, злоупотребляет спиртным. В настоящее время его телефон недоступен, сотрудники полиции организовали розыскные мероприятия, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
В данный момент к поискам подключились добровольцы нижнетагильского ПСО «Феникс».
Приметы Станислава Кольянова: среднего телосложения, рост 185 сантиметров, глаза голубые, волосы короткие, светло-русые. Ушел из дома в темно-синем спортивном костюме и черных кроссовках. На теле пропавшего имеется множество татуировок.
Сообщить информацию о местонахождении пропавшего мужчины можно в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила по телефону: 8(3435)97-69-32, на линию 02, либо в поисковый отряд «Феникс» по номеру: 89809301632.
Напомним, вечером 23 мая двух подростков, которые ушли гулять в лес и потерялись в Полевском, нашли спасатели. Мальчики сами позвонили в ЕДДС и сообщили примерное место своего нахождения.