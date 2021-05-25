Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева в Нижнем Тагиле

Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева в Нижнем Тагиле
Две иномарки столкнулись на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:47ПроисшествияФото: скриншот видео группы «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте»
Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Ильича — Тимирязева в Нижнем Тагиле.

Инцидент случился вечером 25 мая, сообщается в группе «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте». По словам очевидцев, столкнулись автомобили «Вольво» и «Шевроле».

На данный момент на месте аварии работают все экстренные службы: сотрудники ГИБДД, скорая медицинская помощь и МЧС.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, что из-за силы удара на боку одной из машин образовалась вмятина.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Видео:группа «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте»

Напомним, 19 мая два легковых автомобиля столкнулись на трамвайных путях на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле. В результате инцидента движение общественного транспорта было приостановлено.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпИльичаТимирязеваНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы