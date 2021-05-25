Экс-полицейский из Нижнего Тагила Руслан Белоконный объявлен в федеральный розыск
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: Страница Руслана Белоконного "ВКонтакте"

Экс-полицейский из Нижнего Тагила Руслан Белоконный объявлен в федеральный розыск

Бывшего оперативника Руслана Белоконного объявили в розыск в Нижнем Тагиле. Сам Руслан и его правозащитник считают, что это делается следствием незаконно, для того, чтобы выделить дело бывшего полицейского в отдельное производство.

Белоконный заявляет, что не находился под подпиской о невыезде, не получал повесток от следователя и не скрывался от следственных действий. Проживает молодой человек по месту прописки, а его телефон всегда находится в зоне действия сети. Также мужчина утверждает, что был объявлен в розыск после жалобы, которую он написал в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

24 мая я направил три жалобы в суд о возбуждении уголовного дела против меня и вот реакция! Меня сразу объявили в розыск. Думаю, что это делается ещё для того, чтобы меня посадить! Так как они обжаловали в областном суде мою меру пресечения,рассказал TagilCity.ru экс-полицейский.

Руслан Белоконный и его правозащитник узнали о том, что его вызвали в отделение полиции от родителей, после чего он направил смс уведомление следователю, в котором сообщил, что находится на больничном с переломом ребра. По словам Руслана, травму он получил от сотрудников ОМОНа во время задержания.

Я ездил к следователю на такси, потому что передвигаться не могу. Мне больно дышать и ходить, у меня сломано ребро. Хотел передать больничный лист, который подтверждает, что я нахожусь на больничном до 29 мая 2021, но следователя на месте не оказалось, на мои смс уведомления он не отвечает,заявил Руслан.

Напомним, в Нижнем Тагиле четверо полицейских обвиняются в превышении должностных полномочий. Руслан Белоконный обвиняется в сдаче мочи за задержанного тренера по хоккею. Также в отношении Руслана было заведено второе уголовное дело по статье 303.1 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

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Нижний ТагилЭксклюзив
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