Мусоровоз снес газопровод и оставил часть Краснотурьинска без газа

Инцидент произошел на одной из улиц Краснотурьинска утром 25 мая.
Во время движения мусоровоз зацепил газопровод, повредив его, сообщили очевидцы Е1. Информацию об аварии подтвердили в городской ЕДДС.
Без газа остались десятки жилых домов, расположенных в 42 квартале города.
В данный момент на месте происшествия работает аварийная бригада газовой службы, а также сотрудники местной пожарно-спасательной части.
Напомним, вечером 21 февраля 2021 года почти тысяча домов осталась без газа из-за пожара на газопроводе под Качканаром.