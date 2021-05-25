Мусоровоз снес газопровод и оставил часть Краснотурьинска без газа

Из-за зацепившего газопровод мусоровоза несколько улиц в Краснотурьинске осталась без газа. На месте работают аварийные службы.

Инцидент произошел на одной из улиц Краснотурьинска утром 25 мая. Во время движения мусоровоз зацепил газопровод, повредив его, сообщили очевидцы Е1. Информацию об аварии подтвердили в городской ЕДДС. Без газа остались десятки жилых домов, расположенных в 42 квартале города. В данный момент на месте происшествия работает аварийная бригада газовой службы, а также сотрудники местной пожарно-спасательной части. Напомним, вечером 21 февраля 2021 года почти тысяча домов осталась без газа из-за пожара на газопроводе под Качканаром. Почти тысяча домов осталась без газа из-за пожара на газопроводе под Качканаром

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