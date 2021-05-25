От ожогов 2-летний ребенок скончался на Урале

34-летнего отчима подозревают в смертельном причинении ожогов 2-летнему ребенку на Урале. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство. Также возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности.

Инцидент произошел в начале мая 2021 года в одной из квартир в поселке Западный Сосновского района Челябинской области. Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил ожоги 2-летнему пасынку. Через несколько дней ребенок скончался, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области. В данный момент в отношении подозреваемого 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Местный житель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье. Сейчас следователи устанавливают виновных должностных лиц. Напомним, за убийство своего двухмесячного сына жителю Туринска грозит пожизненный срок. Парень выпивал алкоголь и в какой-то момент плач младенца начал его раздражать. Он несколько раз ударил сына по голове, от травм ребенок вскоре скончался. За убийство двухмесячного сына уральцу грозит пожизненный срок

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