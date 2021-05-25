От ожогов 2-летний ребенок скончался на Урале

От ожогов 2-летний ребенок скончался на Урале
От ожогов 2-летний ребенок скончался на Урале
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: pixabay.com
34-летнего отчима подозревают в смертельном причинении ожогов 2-летнему ребенку на Урале. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство. Также возбуждено еще одно уголовное дело — о халатности.

Инцидент произошел в начале мая 2021 года в одной из квартир в поселке Западный Сосновского района Челябинской области.

Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил ожоги 2-летнему пасынку. Через несколько дней ребенок скончался, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Челябинской области.

В данный момент в отношении подозреваемого 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

Местный житель задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье.

Сейчас следователи устанавливают виновных должностных лиц.

Напомним, за убийство своего двухмесячного сына жителю Туринска грозит пожизненный срок. Парень выпивал алкоголь и в какой-то момент плач младенца начал его раздражать. Он несколько раз ударил сына по голове, от травм ребенок вскоре скончался.

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