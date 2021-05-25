Подросток на мопеде столкнулся с мотоциклом в уральском поселке

Отмечается, что после столкновения водитель мотоцикла скрылся с места происшествия, однако вскоре его нашли, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области. Им оказался 46-летний мужчина. У него также отсутствовали регистрация на транспортное средство, права и полис ОСАГО. Уралец понесет ответственность и за то, что скрылся с места ДТП.