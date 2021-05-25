Подросток на мопеде столкнулся с мотоциклом в уральском поселке

Подросток на мопеде столкнулся с мотоциклом в уральском поселке
Подросток на мопеде столкнулся с мотоциклом в уральском поселке
Сегодня, 21:26ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
15-летний подросток на мопеде столкнулся с мотоциклом и получил травмы в поселке Красноярка Серовского городского округа.

Инцидент произошел 23 мая. В результате столкновения медики диагностировали у юноши переломы височной и затылочной кости, с гематомой лобной, височной и затылочной областей. На данный момент школьник лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Допускается его госпитализация в больницу Екатеринбурга.

Отмечается, что после столкновения водитель мотоцикла скрылся с места происшествия, однако вскоре его нашли, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области. Им оказался 46-летний мужчина. У него также отсутствовали регистрация на транспортное средство, права и полис ОСАГО. Уралец понесет ответственность и за то, что скрылся с места ДТП.

По поселку подросток катался без шлема, а мопед взял у отчима. Теперь мужчина должен будет выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, 20 мая 23-летний екатеринбуржец, подозреваемый в распространении наркотиков разбился на мотоцикле. По одной из версий, он приобрел байк, чтобы было удобнее развозить «закладки» и уезжать от стражей правопорядка.

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