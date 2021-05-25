После ДТП свердловчанин привез пострадавшего 13-летнего ребенка в больницу и скрылся

Совершив наезд на несовершеннолетнего пешехода, 67-летний свердловчанин привез пострадавшего в больницу и скрылся. Он пояснил полицейским, что не знал о необходимости сообщить об инциденте в ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Медведева, 1 в Верхнем Тагиле вечером в субботу, 22 мая на улице Медведева, 1. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил 13-летнего подростка в частом секторе, когда парень шел по краю дороги. После ДТП 67-летний мужчина привез ребенка в приемный покой местной больницы, а затем уехал, никому не сообщив о происшествии. Медики оказали помощь мальчику, который получил перелом лодыжки, и позвонили в полицию. Прибывшие стражи правопорядка опросили пострадавшего и объявили водителя в розыск. Внедорожник был обнаружен возле одного из частных домов, однако нарушитель не спешил сдаваться полиции и начал скрываться. В итоге он сам явился в ГИБДД после того, как его автомобиль на эвакуаторе был доставлен на штрафстоянку. Полицейским пенсионер пояснил, что не знал о необходимости сообщить о ДТП в Госавтоинспекцию. Мужчину проверили на состояние алкогольного опьянения — он оказался трезв. В отношении него было составлено два административных протокола. Напомним, в ночь с 22 на 23 мая 36-летний звукорежиссер Дворца культуры «Кристалл» Александр погиб в ДТП в Сухом Логе. Перед происшествием мужчина запустил прямую трансляцию, перед этим предложив «погонять» сотрудникам ГИБДД. «Погоняем?»: звукорежиссер разбился насмерть в прямом эфире в Сухом Логе

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