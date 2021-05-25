Пожилой водитель сбил 14-летнюю девочку и уехал на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент случился днем 25 мая, на улице Зари. В результате ДТП 14-летняя девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами спины и левой голени. По словам пострадавшей, сначала автомобиль пропускал пешеходов, но потом резко сдвинулся с места и задел школьницу боковой частью машины.