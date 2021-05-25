Пожилой водитель сбил 14-летнюю девочку и уехал на Вагонке в Нижнем Тагиле

Пожилой водитель сбил 14-летнюю девочку и уехал на Вагонке в Нижнем Тагиле
Пожилой водитель сбил 14-летнюю девочку и уехал на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:19ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
76-летний водитель, управляя автомобилем Renault, сбил подростка и скрылся с места происшествия.

Инцидент случился днем 25 мая, на улице Зари. В результате ДТП 14-летняя девочка была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами спины и левой голени. По словам пострадавшей, сначала автомобиль пропускал пешеходов, но потом резко сдвинулся с места и задел школьницу боковой частью машины.

Сотрудники ГИБДД в течение двух часов выясняли личность водителя. Им оказался мужчина 1944 года рождения, проживающий в Нижнем Тагиле. Его стаж вождения составлял 44 года, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Отмечается, что ранее мужчина не нарушал правил дорожного движения. Также экспертиза показала, что в момент аварии тагильчанин был трезв. Он объяснил, что не заметил ребенка.

Напомним, 23 мая 15-летний подросток на мопеде столкнулся с мотоциклом и получил травмы в поселке Красноярка Серовского городского округа. После аварии мотоциклист скрылся.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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