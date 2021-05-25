Видео тушения пожара с двумя погибшими снял спасатель из Екатеринбурга

Напомним, 23 мая сообщалось о пожаре в Красноуфимске, в котором погибли три человека. Скончались ранее судимые 32-летний владелец дома и его 59-летний родственник, а также 44-летняя безработная сожительница хозяина помещения. По предварительной информации, очаг возгорания находился в одной из комнат строения.