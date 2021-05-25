Видео тушения пожара с двумя погибшими снял спасатель из Екатеринбурга

Видео тушения пожара с двумя погибшими снял спасатель из Екатеринбурга
Видео тушения пожара с двумя погибшими снял спасатель из Екатеринбурга
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: Скриншот с видео YouTube-канала "Дневник Огнеборца"
Видео тушения пожара в садах «Визовец-5» выложил сотрудник МЧС из Екатеринбурга.

Происшествие случилось 18 мая. На площади 200 квадратных метров загорелись два садовых дома. К месту происшествия прибыли 17 сотрудников МЧС и четыре пожарных автомобиля. В сгоревшем здании нашли тела двух пожилых людей.

Видео: YouTube-канал "Дневник Огнеборца"

Запись заняла около 15 минут. На кадрах отображен путь на автомобиле к месту происшествия и процесс борьбы с огнем.

Напомним, 23 мая сообщалось о пожаре в Красноуфимске, в котором погибли три человека. Скончались ранее судимые 32-летний владелец дома и его 59-летний родственник, а также 44-летняя безработная сожительница хозяина помещения. По предварительной информации, очаг возгорания находился в одной из комнат строения.

Сюжеты:
Екатеринбург
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