Видео тушения пожара с двумя погибшими снял спасатель из Екатеринбурга

Происшествие случилось 18 мая. На площади 200 квадратных метров загорелись два садовых дома. К месту происшествия прибыли 17 сотрудников МЧС и четыре пожарных автомобиля. В сгоревшем здании нашли тела двух пожилых людей.
Запись заняла около 15 минут. На кадрах отображен путь на автомобиле к месту происшествия и процесс борьбы с огнем.
Напомним, 23 мая сообщалось о пожаре в Красноуфимске, в котором погибли три человека. Скончались ранее судимые 32-летний владелец дома и его 59-летний родственник, а также 44-летняя безработная сожительница хозяина помещения. По предварительной информации, очаг возгорания находился в одной из комнат строения.