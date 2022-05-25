Две женщины и собака сорвались со смотровой площадки в Кушве

Две женщины и собака сорвались со смотровой площадки в Кушве
Две женщины и собака сорвались со смотровой площадки в Кушве
Сегодня, 16:03ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Прогуливающиеся по смотровой площадке Кушвы женщины с собакой перелезли через ограждение и упали.

Две женщины с собакой, прогуливаясь по смотровой площадке в Кушве, сорвались вниз, сообщает региональный МЧС. Спасателям позвонил случайный очевидец событий.

Известно, что женщины любовались видом на Чумпинским карьером, затем перелезли через ограждение и упали. За ними побежала собака. Дальнейшее падение местных жительниц остановили растущие ниже деревья. Однако без помощи спасателей женщины не могли подняться обратно.

При помощи веревки один из спасателей спустился вниз и вывел упавших обратно. Женщин осмотрели врачи и предложили проехать в больницу, те отказались.

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