Две женщины и собака сорвались со смотровой площадки в Кушве

Известно, что женщины любовались видом на Чумпинским карьером, затем перелезли через ограждение и упали. За ними побежала собака. Дальнейшее падение местных жительниц остановили растущие ниже деревья. Однако без помощи спасателей женщины не могли подняться обратно.