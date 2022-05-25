Две женщины и собака сорвались со смотровой площадки в Кушве

Две женщины с собакой, прогуливаясь по смотровой площадке в Кушве, сорвались вниз, сообщает региональный МЧС. Спасателям позвонил случайный очевидец событий.
Известно, что женщины любовались видом на Чумпинским карьером, затем перелезли через ограждение и упали. За ними побежала собака. Дальнейшее падение местных жительниц остановили растущие ниже деревья. Однако без помощи спасателей женщины не могли подняться обратно.
При помощи веревки один из спасателей спустился вниз и вывел упавших обратно. Женщин осмотрели врачи и предложили проехать в больницу, те отказались.