Кошки голодают в замусоренной квартире в Екатеринбурге

Педагог и зоозащитник Евгений Зенков прибыл в многоэтажный дом, чтобы спасти кошку, застрявшую на балконе. Во время спасательной операции мужчина уловил запах кошек и мусора с верхнего этажа.
Сквозь окно удалось заглянуть в эту квартиру. Оказалось, что там нет жильцов. Помещение завалено хламом, среди которого живут голодающие кошки, не менее пяти штук.
Попасть в запертую чужую квартиру добровольцы не вправе. Они пытаются вызволить кошек, приманивая их пищей.
В это же время благотворительная организация ведет сбор средств для пристройства кошек, застрявших в брошенной квартире, сообщает E1.