«Лада» улетела с дороги на ул. Кувшинской в Нижнем Тагиле

«Лада» улетела с дороги на ул. Кувшинской в Нижнем Тагиле
«Лада» улетела с дороги на ул. Кувшинской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле автомобиль вылетел на обочину в результате ДТП на перекрестке Кувшинская-Школьный переулок.

Жители Нижнего Тагила прислали в редакцию TagilCity фотографии ДТП, которое произошло сегодня, 25 мая, примерно в 9.30 утра. На кадрах видно, что бордовый автомобиль «Лада» вылетел на обочину, вероятно, врезавшись в дерево. У автомобиля разбито лобовое стекло и капот.

Я ехала по улице примерно в половине десятого утра. Один автомобиль, белый, стоял. А бордовая «Лада» «нырнула» на обочину. Вся передняя часть машины разбита. Скорой и ГАИ пока не было. Видимо, только что они столкнулись,рассказала свидетельница ДТП.

Какое-то время движение по правой полосе на данном участке дороги не велось, поскольку там стоял аварийный знак. Все автомобили едут по левой полосе. Движение затруднено и по Школьному переулку.

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