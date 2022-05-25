Мужчина зарубил знакомого колуном в Талице

Мужчина зарубил знакомого колуном в Талице
Мужчина зарубил знакомого колуном в Талице
Сегодня, 22:06ПроисшествияФото: 1MI
Перед судом предстанет житель города Талица Свердловской области 1961 года рождения, в Сочельник убивший товарища ударом дровосечного топора.

Следствие установило, что мужчина 6 января в состоянии алкогольного опьянения разругался со своим приятелем. Не сдержав порыв агрессии, он взял в руки топор и с одного маху рассек им голову собутыльника.

Потерпевший от полученной раны умер спустя непродолжительное время. Следователи собрали достаточно доказательств того, что именно подозреваемый безработный горожанин является виновником трагедии.

Уголовное дело в его отношении с подписанным актом обвинения предъявлено суду, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
судубийствотопорконфликтследствиеТалицаалкоголизм#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы