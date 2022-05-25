Пришлось делать ДНК-экспертизу: свердловский разведчик погиб на Украине

Житель посёлка Выгулка Свердловской области Сергей Мельцин погиб во время спецоперации на Украине, сообщает агентство URA.RU.
Он служил в мотострелковых войсках, разведчиком. По словам друзей, Сергей был опытным военным. Неоднократно бывал в горячих точках, в том числе, в Сирии. Отправиться на Украину для него было сознательным решением.
Родственники рассказывают, Сергей Мельцин погиб 4 мая, но обстоятельства смерти не разглашаются, однако, чтобы опознать тело, пришлось делать ДНК-экспертизу.
Похоронят Сергея Мельцина с воинскими почестями в четверг, 26 мая.