Пришлось делать ДНК-экспертизу: свердловский разведчик погиб на Украине

Свердловчанин Сергей Мельцин героически погиб во время спецоперации на Украине. Ему было 36 лет...

Житель посёлка Выгулка Свердловской области Сергей Мельцин погиб во время спецоперации на Украине, сообщает агентство URA.RU. Фото: ВКонтакте, личная страница Сергея Мельцина Он служил в мотострелковых войсках, разведчиком. По словам друзей, Сергей был опытным военным. Неоднократно бывал в горячих точках, в том числе, в Сирии. Отправиться на Украину для него было сознательным решением. Родственники рассказывают, Сергей Мельцин погиб 4 мая, но обстоятельства смерти не разглашаются, однако, чтобы опознать тело, пришлось делать ДНК-экспертизу. Похоронят Сергея Мельцина с воинскими почестями в четверг, 26 мая. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине (обновляется)

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