Пришлось делать ДНК-экспертизу: свердловский разведчик погиб на Украине

Пришлось делать ДНК-экспертизу: свердловский разведчик погиб на Украине
Пришлось делать ДНК-экспертизу: свердловский разведчик погиб на Украине
Сегодня, 12:48ПроисшествияФото: pixabay.com
Свердловчанин Сергей Мельцин героически погиб во время спецоперации на Украине. Ему было 36 лет...

Житель посёлка Выгулка Свердловской области Сергей Мельцин погиб во время спецоперации на Украине, сообщает агентство URA.RU.

Фото:ВКонтакте, личная страница Сергея Мельцина

Он служил в мотострелковых войсках, разведчиком. По словам друзей, Сергей был опытным военным. Неоднократно бывал в горячих точках, в том числе, в Сирии. Отправиться на Украину для него было сознательным решением.

Родственники рассказывают, Сергей Мельцин погиб 4 мая, но обстоятельства смерти не разглашаются, однако, чтобы опознать тело, пришлось делать ДНК-экспертизу.

Похоронят Сергея Мельцина с воинскими почестями в четверг, 26 мая.

Сюжеты:
Новости УрФО
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