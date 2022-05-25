Разборки водителей после аварии на улице Ленина в Екатеринбурге попали на видео

Разборки водителей после пьяного ДТП на улице Ленина в Екатеринбурге сняли на видео очевидцы. На кадрах нетрезвый мужчина сообщает, что за рулем он не был.

Разборки водителей после массовой аварии с BMW на ул. Ленина в Екатеринбурге попали на видео, пишет Е1. Напомним, что мужчина, находясь за рулем иномарки врезался в «Ладу», успев зацепить 54-й автобус. В ГИБДД рассказали, что 23-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. В ролике видно, как происходит ссора между пьяным водителем, у которого заплетается язык, и другими участниками аварии. В видео пьяного водителя спрашивают, зачем он сел за руль нетрезвым. На что тот отвечает, что «ничего не было», намекая на то, что за рулем был не он. Позже один из мужчин схватил водителя BMW за куртку, решив, что тот задумал сбежать с места ЧП. В результате пьяного водителя отвезли в госпиталь. Он в данной аварии единственный, кто пострадал. На видео на нем виднеются пятна крови.

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