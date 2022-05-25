Руководитель уральского филиала ФПК осужден за подкуп

Мужчина наказан на два года восемь месяцев условно. Расследование показало, что с 2017 года он многократно брал крупные суммы с начальников пассажирских составов РЖД. Взамен осужденный предоставлял им даты готовящихся ревизий, разглашение которых строго запрещено.