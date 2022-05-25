Руководитель уральского филиала ФПК осужден за подкуп

Руководитель уральского филиала ФПК осужден за подкуп
Руководитель уральского филиала ФПК осужден за подкуп
Сегодня, 18:18ПроисшествияФото: 1MI
Начальник уральского отдела «Федеральной пассажирской компании» приговорен к условному тюремному сроку за получение взяток в обмен на секретную информацию.

Мужчина наказан на два года восемь месяцев условно. Расследование показало, что с 2017 года он многократно брал крупные суммы с начальников пассажирских составов РЖД. Взамен осужденный предоставлял им даты готовящихся ревизий, разглашение которых строго запрещено.

Приговор обвиняемому оглашен Первоуральским городским судом Свердловской области. После задержания преступник согласился на сотрудничество со следствием и помог распутать еще 14 серьезных криминальных скандалов, сообщили в свердловском региональном отделении СК России.

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