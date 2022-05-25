Три трупа найдены в коллекторе в Уфе

На улице Загитова в Уфе три трупа найдены в канале водосточной сети строящегося дома. Погибшими оказались коммунальные рабочие.

Мужчины подключали оборудование и при проведении работ задохнулись от распространившихся по коллектору газов. Башкирские следователи завели уголовное дело по факту «причинения смерти по неосторожности». По имеющейся информации, рабочие пытались исправить ранее недостаточно качественно сделанную работу. Сотрудник, приехавший проверить ход работ, обнаружил тела коллег. Определены личности двоих жертв ЧП с летальным исходом - это 34-летний и 54-летний жители башкирской столицы. Информация о третьем погибшем пока не установлена. После трагедии надзорные ведомства проверят, как соблюдаются условия труда и техника безопасности на предприятиях и объектах сферы ЖКХ республики Башкортостан, сообщает ИА «Башинформ».

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