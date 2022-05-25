Труп пенсионера найден под завалами сгоревшего дома в Верхней Салде

Труп пенсионера найден под завалами сгоревшего дома в Верхней Салде
Труп пенсионера найден под завалами сгоревшего дома в Верхней Салде
Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: 1MI
В результате пожара в городе Нижняя Салда Свердловской области испепелены два частных дома и погиб пенсионер.

Трагедия произошла в Нижней Салде на улице Карла Либкнехта в понедельник 23 мая. В течение часа пожарные ликвидировали возгорание.

Однако жертв избежать не удалось. Под развалинами одного из сгоревших строений нашли тело пожилого мужчины.

Свидетеля пожара рассказали, что на дома и хозяйственные постройки он перекинулся с бани. Плотное расположение объектов на участков привело к быстрому распространению огня.

Сейчас службы дознания занимаются выяснением точных причин происшествия, поведали vSalde.ru в отделении надзорной деятельности и профилактической работы.

Сюжеты:
Новости УрФО
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