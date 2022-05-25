Труп пенсионера найден под завалами сгоревшего дома в Верхней Салде

В результате пожара в городе Нижняя Салда Свердловской области испепелены два частных дома и погиб пенсионер.

Трагедия произошла в Нижней Салде на улице Карла Либкнехта в понедельник 23 мая. В течение часа пожарные ликвидировали возгорание. Однако жертв избежать не удалось. Под развалинами одного из сгоревших строений нашли тело пожилого мужчины. Свидетеля пожара рассказали, что на дома и хозяйственные постройки он перекинулся с бани. Плотное расположение объектов на участков привело к быстрому распространению огня. Сейчас службы дознания занимаются выяснением точных причин происшествия, поведали vSalde.ru в отделении надзорной деятельности и профилактической работы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter