В Свердловской области уже несколько дней разыскивают двух пропавших мужчин

В поисках мужчины задействован поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Его представители предполагают, что Юрий Щербинин сейчас пребывает на территории Екатеринбурга. Тем, кому известна какая бы то ни было информация о судьбе этого человека, следует звонить по номеру +7 904 383-17-48.