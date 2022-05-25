В Свердловской области уже несколько дней разыскивают двух пропавших мужчин

В Свердловской области уже несколько дней разыскивают двух пропавших мужчин
В Свердловской области уже несколько дней разыскивают двух пропавших мужчин
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: 1MI
Двое жителей Свердловской области без вести пропали 22 и 23 мая.

В поселке Старопышминск в воскресенье исчез 48-летний Олег Николаевич Шалаев. У пропавшего есть проблемы со здоровьем, так что ему требуется медпомощь. Комплекция пропавшего неплотная, волосы русого цвета. На момент исчезновения мужчина был одет в темно-синюю рубашку, трико и черные сланцы, сообщает ДПСО «Прорыв».

Фото:ПСО «Прорыв»

Поисками Олега Шалаева заняты березовский ОВД и волонтерский отряд «Прорыв». Располагающих данными о его местонахождении следует поделиться сведениями по номеру +7 904 383-17-48.

В понедельник бесследно пропал уроженец Ревды 39-летний Юрий Сергеевич Щербинин. Мужчина обладает средним телосложением, у него коротко стриженные темно-русые волосы и голубые глаза. На потерявшемся, когда его последний раз видели, были синяя куртка, зеленая кофта, голубые джинсы и синие кроссовки. Также он при себе имел камуфляжный рюкзак.

Фото:ЛизаАлерт

В поисках мужчины задействован поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Его представители предполагают, что Юрий Щербинин сейчас пребывает на территории Екатеринбурга. Тем, кому известна какая бы то ни было информация о судьбе этого человека, следует звонить по номеру +7 904 383-17-48.

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