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Полмашины как не бывало – авария на Вагонке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полмашины как не бывало – авария на Вагонке (ФОТО)

25 июня 2012, 13:52Происшествия
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