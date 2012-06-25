Полмашины как не бывало – авария на Вагонке (ФОТО)

Каксообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУМВД России «Нижнетагильское», «Волга» двигалась со стороны Ленинградскогопроспекта в сторону Калинина по Зари. На этом участке дороги есть знак, позволяющийехать со скоростью не более 40 км в час, однако, судя по масштабам аварии, этотлимит был нарушен (столкновение не лобовое, машины двигались в попутном направлении).