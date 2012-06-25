Полмашины как не бывало – авария на Вагонке (ФОТО)
25 июня 2012, 13:52Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В выходные, как раз когда начался град с сильным ветром, столкнулись ГАЗ-3110 и ВАЗ-2111, в ходе аварии водитель «Волги» въехал в стоящий «Форд». Таким образом, случилась «тройная» авария, в результате которой снесло багажник «одиннадцатой».
Каксообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУМВД России «Нижнетагильское», «Волга» двигалась со стороны Ленинградскогопроспекта в сторону Калинина по Зари. На этом участке дороги есть знак, позволяющийехать со скоростью не более 40 км в час, однако, судя по масштабам аварии, этотлимит был нарушен (столкновение не лобовое, машины двигались в попутном направлении).
В результате ДТПсильно пострадали две женщины, но после оказания медпомощи обе были отпущеныдомой. У одной поставили диагноз закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясениеголовного мозга, гематома лба, рана голени, у второй - ушиб грудной клетки.
Фото с страницы «Типичный тагильчанин».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей