В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоцикла, с серьезными травмами госпитализирован пассажир

Мотоцикл был под управлением14-летнего подростка, но из всех участников ДТП серьезно пострадал именнопассажир этого транспортного средства. Молодой человек 1995 года рождения госпитализированв Центральную городскую больницу №3 с диагнозом: перелом бедра и рана правойголени.