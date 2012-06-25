В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоцикла, с серьезными травмами госпитализирован пассажир
25 июня 2012, 11:39Происшествия
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На днях в Нижнем Тагиле произошла авария, в которой столкнулись автомобиль ВАЗ-211200 и мотоцикл «Патрол-страйк». Водитель ВАЗа ехал по улице Гагарина со стороны Крымской в сторону Дунайской. На повороте и произошло столкновение, которое допустил водитель авто. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, происшествие случилось из-за несоблюдения правил маневрирования.
Мотоцикл был под управлением14-летнего подростка, но из всех участников ДТП серьезно пострадал именнопассажир этого транспортного средства. Молодой человек 1995 года рождения госпитализированв Центральную городскую больницу №3 с диагнозом: перелом бедра и рана правойголени.
Фото пресс-службы ГИБДД Нижнего Тагила.
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