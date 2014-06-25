Массовое ДТП на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

По фотографиям камер сети Тагила видно, что в настоящее время на месте работают спецслужбы - стоит пожарная машина, ждут сотрудников ДПС. Проезжая часть в этом месте перекрыта.

Вокруг 5-6 пострадавших автомобилей находится толпа людей - очевидцы и участники аварии. Есть ли жертвы в ДТП, пока неизвестно.

По всей видимости авария случилась по причине превышения допустимой скорости. В том месте, кстати, установлены камеры видеофиксации нарушений. Видимо даже они не остановили гонщиков.

Интересно, что в настоящее время место аварии объезжают по следующему маршруту:

Фотографии с камер «Сети Тагила»