Массовое ДТП на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
25 июня 2014, 21:45Происшествия
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Несколько минут назад на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле случилась серьезная массовая авария. Всё произошло на пересечении с улицей Бригадная у остановки «У камня»
По фотографиям камер сети Тагила видно, что в настоящее время на месте работают спецслужбы - стоит пожарная машина, ждут сотрудников ДПС. Проезжая часть в этом месте перекрыта.
Вокруг 5-6 пострадавших автомобилей находится толпа людей - очевидцы и участники аварии. Есть ли жертвы в ДТП, пока неизвестно.
По всей видимости авария случилась по причине превышения допустимой скорости. В том месте, кстати, установлены камеры видеофиксации нарушений. Видимо даже они не остановили гонщиков.
Интересно, что в настоящее время место аварии объезжают по следующему маршруту:
Фотографии с камер «Сети Тагила»
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