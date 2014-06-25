В Нижнем Тагиле на Пихтовых горах вчера горел дачный домик (ФОТО)
25 июня 2014, 10:40Происшествия
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Вчерашним вечером в 23:30 в Дзержинском районе Нижнего Тагила случился пожар. Горел дачный дом на Пихотвых горах.
Тушением был занят экипаж пожарной охраны Нижнего Тагила. Тагильчане в паблике «Типичный тагильчанин» интересовались, почему спецтехника ехала без сирены и «не торопясь». Как пояснил сотрудник пожарной части Артем Новиков, который выезжал на данное происшествие, после 23:00 сирена включается только в крайних случаях.
Более того, пожарный сообщил, что дом удалось спасти, несмотря на то, что на фотографиях видно – вся крыша охвачена сильным пламенем.
Домик спасли, даже крыша на месте. Ток местами дыры прогорели в крыше, но не смертельно.
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Фотографии из группы «ТТ»
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