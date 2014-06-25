В Нижнем Тагиле спецслужбы окружили здание администрации: это тактические учения (ФОТО)

Такие мероприятия проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал для того, чтобы еще раз напомнить и отработать с гражданами взаимодействие с оперативными службами, повторить на практике весь алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах.

По легенде учений сотрудником Администрации города был обнаружен подозрительный пакет. Он не растерялся и сообщил об этом по «02». При отработке вводной задачи были задействованы практически все комплексные силы полиции.

Силами сотрудников патрульно-постовой службы полиции было выставлено оцепление, наряды ГИБДД руководили движением транспорта, на место прибыли скорая помощь, служба спасения, пожарные расчеты и другие экстренные службы. Учитывалось не только время прибытия нарядов, но и время эвакуации людей, выявлялось качество взаимодействия между различными структурами. После проверки подозрительного пакета кинологом и сапером инженерно-технического отделения ОМОН, все вернулись на рабочие места.

В ходе учений был вскрыт ряд некритичных недостатков, которые были рассмотрены после проведения мероприятия. Руководителями служб приняты меры к их устранению.

По словам заместителя начальника полиции Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское подполковника полиции Александра Андреева, сотрудники полиции в таких мероприятиях участвуют регулярно, причем порой это связано не с отработкой вводной задачи, а с реальными выездами на обнаружение взрывных устройств, вещей и пакетов. В преддверии любых массовых мероприятиях в обязательном порядке проводятся подобные обследования местности на взрывобезопасность. «Каких либо претензий к действиям сотрудников полиции и порядке эвакуации у меня нет», - дополнил Александр Валерьевич.