25-летний водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе в Екатеринбурге
25 июня 2017, 10:35Происшествия
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В уральской столице водитель Hyundai Solaris совершил ДТП, в котором молодая женщина получила травму.
Сюжеты: Екатеринбург
В 23:00 24 июня в Екатеринбурге произошло ДТП. Водитель не пропустил идущую по нерегулируемому пешеходному переходу 23-летнюю девушку и сбил ее.
Пострадавшая получила травму ноги и была доставлена в больницу. Врачи диагностировали перелом правой стопы, сообщает «Областная газета».
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