Пропавшая жительница Тавды 51 года объявлена в розыск

4 июня 51-летняя жительница Тавды Шмидт Марина Николаевна вышла от своей знакомой, которая проживает недалеко от дома пропавшей, и не пришла домой.

В день исчезновения женщина была в черном трико с белыми лампасами и светлой куртке. Разыскиваемая имеет худощавую фигуру, темные волосы, рост 155 см. Предполагается, что женщина может находиться в Тавдае, сообщает «Московский комсомолец».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефонам: 8 (34360) 5 29 61 и 8 952 741 25 29.