Пропавшая жительница Тавды 51 года объявлена в розыск
25 июня 2017, 11:05Происшествия
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Полицейские уголовного розыска Тавдинского ММО разыскивают местную жительницу, пропавшую 20 дней назад.
4 июня 51-летняя жительница Тавды Шмидт Марина Николаевна вышла от своей знакомой, которая проживает недалеко от дома пропавшей, и не пришла домой.
В день исчезновения женщина была в черном трико с белыми лампасами и светлой куртке. Разыскиваемая имеет худощавую фигуру, темные волосы, рост 155 см. Предполагается, что женщина может находиться в Тавдае, сообщает «Московский комсомолец».
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефонам: 8 (34360) 5 29 61 и 8 952 741 25 29.
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