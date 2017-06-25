Пьяный водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода: ДТП произошло в Первоуральске (ФОТО)
25 июня 2017, 13:05Происшествия
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Молодой человек сел за руль своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и совершил смертельное ДТП, в котором погиб пешеход.
Вечером 24 июня на окраине Первоуральска, в поселке Самстрой, произошло ДТП со смертельным исходом. Молодой человек 26 лет, не имея водительских прав, сел за руль своей «четырнадцатой» в пьяном виде и совершил наезд на пешехода, об этом сообщает Е1.RU.
53-летний мужчина шел по обочине дороги навстречу автомобильному движению. Водитель на ВАЗ-2114 не рассчитал скорость и, не справившись с управлением транспортного средства, совершил наезд на пешехода. Тротуара в этом месте нет.
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Фото: Е1.RU
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