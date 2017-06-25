Пьяный водитель ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода: ДТП произошло в Первоуральске (ФОТО)

Вечером 24 июня на окраине Первоуральска, в поселке Самстрой, произошло ДТП со смертельным исходом. Молодой человек 26 лет, не имея водительских прав, сел за руль своей «четырнадцатой» в пьяном виде и совершил наезд на пешехода, об этом сообщает Е1.RU.