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Три человека получили травмы, 21-летняя пассажирка БМВ-550 скончалась на месте ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (ФОТО)
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Три человека получили травмы, 21-летняя пассажирка БМВ-550 скончалась на месте ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (ФОТО)

25 июня 2017, 13:30Происшествия
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