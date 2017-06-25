Три человека получили травмы, 21-летняя пассажирка БМВ-550 скончалась на месте ДТП на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов (ФОТО)

Ночью, в 04:35, 25 июня на автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло ДТП со смертельным исходом.

Водитель автомобиля БМВ-550, не справившись с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги и опрокидывание транспортного средства. Машина оказалась в лесу и после переворачивания врезалась в деревья.

Сам владелец авто получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом нескольких ребер с правой стороны. Его 24-летний пассажир госпитализирован с многочисленными переломами и ЗЧМТ.

22-летняя пассажирка авто после ЧП также была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом бедра. 21-летняя пассажирка скончалась на месте ДТП от полученных травм, об этом сообщает УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД Свердловской области