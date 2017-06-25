Водитель фуры уснул за рулем и чудом выжил после ДТП на Чусовском тракте (ВИДЕО)

Вечером 24 июня на участке дороги между Широкой речкой и Чусовским трактом произошла серьезная авария : фура съехала с трассы и перевернулась.

Прицеп большегруза упал прямо на кабину, где находился водитель, и раздавил ее в лепешку. Мужчина получил легкое сотрясение мозга и перелом руки. От водительской кабины остался только кусок, где находился мужчина.