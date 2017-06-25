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Водитель фуры уснул за рулем и чудом выжил после ДТП на Чусовском тракте (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель фуры уснул за рулем и чудом выжил после ДТП на Чусовском тракте (ВИДЕО)

25 июня 2017, 12:55Происшествия
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