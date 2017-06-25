Водитель фуры уснул за рулем и чудом выжил после ДТП на Чусовском тракте (ВИДЕО)
25 июня 2017, 12:55Происшествия
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В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием большегруза.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 24 июня на участке дороги между Широкой речкой и Чусовским трактом произошла серьезная авария: фура съехала с трассы и перевернулась.
Прицеп большегруза упал прямо на кабину, где находился водитель, и раздавил ее в лепешку. Мужчина получил легкое сотрясение мозга и перелом руки. От водительской кабины остался только кусок, где находился мужчина.
Точные причины аварии неизвестны. Предположительно, водитель уснул за рулем, сообщает Е1.RU.
Видео: Е1.RU
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