Тагильчанин с пасынком попали в ДТП под Невьянском

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Житель Нижнего Тагила за рулем грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В кабине находился его несовершеннолетний пасынок, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате происшествия мужчина сломал пальцы на руке, а ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.
Видео
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Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил»
В результате происшествия мужчина сломал пальцы на руке, а ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.
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