В сети появилось видео из Нижнего Тагила со сбившим подростка трамваем

ДТП случилось в районе дома № 31 по Уральскому проспекту. На записи видно, что подросток переходит пути, его сбивает трамвай, а после он поднимается и идёт выяснять отношения с водителем. Как пишут «СетиТагила» на своём youtube-канале, водитель трамвая до столкновения подавал звуковой сигнал, но пешеход его не услышал.