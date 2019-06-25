В сети появилось видео из Нижнего Тагила со сбившим подростка трамваем
Сегодня, 16:25ПроисшествияФото: скриншот с видео
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«СетиТагила» опубликовали видео, на котором подростка сбивает трамвай. Об инциденте сообщалось ещё 13 июня, однако в ГИБДД его подтвердить не смогли.
Сюжеты: Нижний Тагил
ДТП случилось в районе дома № 31 по Уральскому проспекту. На записи видно, что подросток переходит пути, его сбивает трамвай, а после он поднимается и идёт выяснять отношения с водителем. Как пишут «СетиТагила» на своём youtube-канале, водитель трамвая до столкновения подавал звуковой сигнал, но пешеход его не услышал.
Видео
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Видео: Youtube.com
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