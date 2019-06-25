Житель Березовского убил друга телевизором
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
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Житель Березовского приговорен к 11 годам и 5 месяцам колонии за убийство знакомого телевизором, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
30-летний мужчина находился в гостях у своего знакомого. Во время распития спиртных напитков мужчины поругались. Осужденный сначала начал избивать своего приятеля руками и ногами, а затем взял телевизор и ударил его им два раза. Пострадавший скончался от переломов ребер.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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