Житель Березовского убил друга телевизором

30-летний мужчина находился в гостях у своего знакомого. Во время распития спиртных напитков мужчины поругались. Осужденный сначала начал избивать своего приятеля руками и ногами, а затем взял телевизор и ударил его им два раза. Пострадавший скончался от переломов ребер.