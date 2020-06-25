Екатеринбурженка получила ожоги из-за хлопка при варке парафина для лечения ребенка
Сегодня, 22:11ПроисшествияФото: «Комсомольская правда»
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25 июня в Екатеринбурге в доме на улице Гастелло молодая мать получила ожоги из-за хлопка при приготовлении парафина, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
29-летняя женщина готовила парафин для проведения процедур ребенку. Из-за несоблюдения техники безопасности произошел хлопок, и содержимое кастрюли обожгло женщину. На место происшествия прибыли правоохранители. Врачи обработали ожоги и доставили пострадавшую в больницу.
В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что в квартире женщина находилась одна, по итогам разбирательств будет принято соответствующее решение.
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