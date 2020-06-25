Ударил ножом для скота: под Нижним Тагилом произошло убийство 29-летнего мужчины
Сегодня, 13:07ПроисшествияФото: vk.com/svrecord
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20 июня в поселке Черноисточинск в ходе ссоры с соседом был убит 29-летний тагильчанин Евгений Жигарев. Расследованием занимается Следственный комитет по Пригородному району, рассказали TagilCity.ru в региональной пресс-службе СКР.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По версии следствия, между Евгением и его соседом произошел конфликт на фоне личной неприязни, который потом перешел в драку. Сначала очевидцам удалось разнять мужчин, но после один из них вернулся и несколько раз ударил оппонента ножом.
Как рассказал TagilCity.ru друг погибшего, сосед Евгения в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, а нож, который он принес с собой, ранее использовал для резки скота.
Своим личным ножом для убийства животных пришел умышленно убивать трезвого только что проснувшегося человека,сообщил друг погибшего Евгения.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый был задержан в тот же день.
Прощание с Евгением состоялось 23 июня.
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