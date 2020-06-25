В Екатеринбурге 11 экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Один из экипажей увидел мужчину, который с пивом вышел из магазина, сел за руль и поехал. Сотрудники Госавтоинспекции по громкой связи попросили водителя остановиться. Однако он не выполнил требование и прибавил газу. Правоохранители вызвали подмогу, и автомобиль удалось остановить.