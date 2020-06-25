В Екатеринбурге 11 экипажей ДПС устроили погоню за пьяным водителем
Сегодня, 19:08ПроисшествияФото: «Комсомольская правда»
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24 июня в Екатеринбурге 11 экипажей ДПС гнались за пьяным водителем на Audi, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Один из экипажей увидел мужчину, который с пивом вышел из магазина, сел за руль и поехал. Сотрудники Госавтоинспекции по громкой связи попросили водителя остановиться. Однако он не выполнил требование и прибавил газу. Правоохранители вызвали подмогу, и автомобиль удалось остановить.
Освидетельствование показало, что водитель пьян. Также в ГИБДД отметили, что он проехал несколько светофоров на запрещающий сигнал. После задержания машину лихача увезли на эвакуаторе.
На водителя возбудили административные дела, его ждет лишение прав.
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