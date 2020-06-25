Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался хирург Юрий Мансуров

Они рассказали, что сначала врач был доставлен в больницу № 14, где находился в обычном отделении. Там у него был подтвержден коронавирус. Кроме того, Мансуров страдал от тромбоэмболии. Врачи перевели его в реанимацию больницы № 40. Он находился в тяжелом состоянии, спасти его не удалось.