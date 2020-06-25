Был подтвержден коронавирус: в Екатеринбурге скончался хирург Юрий Мансуров
Сегодня, 08:39ПроисшествияФото: личная страница Юрия Мансурова на Facebook
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В Екатеринбурге скончался известный в Свердловской области хирург Юрий Мансуров, сообщает E1 со ссылкой на его знакомых.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Врач принимал пациентов в ОКБ № 1. Кроме того, знакомые утверждают, что у Мансурова был подтвержден коронавирус.
Они рассказали, что сначала врач был доставлен в больницу № 14, где находился в обычном отделении. Там у него был подтвержден коронавирус. Кроме того, Мансуров страдал от тромбоэмболии. Врачи перевели его в реанимацию больницы № 40. Он находился в тяжелом состоянии, спасти его не удалось.
Знакомые отмечают, что и то и другое заболевание могло стать причиной смерти.
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