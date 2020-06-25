В Екатеринбурге ссора двух компаний закончилась стрельбой

Очевидцы рассказали, что в перестрелке участвовали 7-10 человек. Сначала мужчины ругались, а затем прозвучали выстрелы. Одна из свидетельниц происшествия вызвала полицию. Часть участников ссоры уехала на машине, другая - осталась во дворе. По словам свидетельницы происшествия, на месте нашли две гильзы.