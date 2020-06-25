В Екатеринбурге ссора двух компаний закончилась стрельбой

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В Екатеринбурге во дворе дома на Рощинской, 29 во время конфликта, возникшего между двумя компаниями, произошла стрельба, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что в перестрелке участвовали 7-10 человек. Сначала мужчины ругались, а затем прозвучали выстрелы. Одна из свидетельниц происшествия вызвала полицию. Часть участников ссоры уехала на машине, другая - осталась во дворе. По словам свидетельницы происшествия, на месте нашли две гильзы.
В полиции подтвердили информацию о случившемся, пояснив, что на месте работают оперативники. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, что вечером 23 июня в Екатеринбурге неизвестные обстреляли трамвай. Тогда пострадала одна из пассажирок.
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