В Нижнем Тагиле после столкновения перевернулся автомобиль
Сегодня, 21:42ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле на перекрёстке улиц Пархоменко — Серова произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом TagilCity.ru рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 20:45.
49-летняя водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Серова, при повороте налево на улицу Пархоменко допустила столкновение с автомобилем «Кия», за рулем которого находилась 43-летняя женщина. Она следовала в прямом направлении со стороны улицы Циолковского.
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Водитель «Тойоты» не предоставила преимущества. Она была госпитализирована в ЦГБ № 2. Диагноз пока неизвестен, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
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