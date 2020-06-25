В Нижнем Тагиле после столкновения перевернулся автомобиль

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 20:45.

49-летняя водитель автомобиля «Тойота», следуя по улице Серова, при повороте налево на улицу Пархоменко допустила столкновение с автомобилем «Кия», за рулем которого находилась 43-летняя женщина. Она следовала в прямом направлении со стороны улицы Циолковского.

Водитель «Тойоты» не предоставила преимущества. Она была госпитализирована в ЦГБ № 2. Диагноз пока неизвестен, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.