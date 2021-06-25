30-летний байкер был госпитализирован после столкновения с иномаркой под Березовским

Мотоциклист получил травмы в результате столкновения с автомобилем Kia Rio на Березовском тракте. Водитель иномарки выехала на «встречку» и в какой-то момент отвлекся.

32-летний водитель Kia Rio, неожиданно выехавший на встречную полосу, столкнулся с мотоциклом Honda около 20.00 в четверг 24 июня у дома № 11А на Березовском тракте. В результате аварии байкер — мужчина 1990 года рождения — был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга. У него диагностировали переломы ноги и предплечья. Точные причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Напомним, 6 июня мотоциклист получил травмы и был госпитализирован после столкновения с «Газелью» на проспекте Мира в Нижнем Тагиле. Мотоциклист с переломами госпитализирован после столкновения с «Газелью» в Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter