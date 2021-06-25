30-летний байкер был госпитализирован после столкновения с иномаркой под Березовским

32-летний водитель Kia Rio, неожиданно выехавший на встречную полосу, столкнулся с мотоциклом Honda около 20.00 в четверг 24 июня у дома № 11А на Березовском тракте.
В результате аварии байкер — мужчина 1990 года рождения — был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга. У него диагностировали переломы ноги и предплечья.
Точные причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Напомним, 6 июня мотоциклист получил травмы и был госпитализирован после столкновения с «Газелью» на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.