30-летний байкер был госпитализирован после столкновения с иномаркой под Березовским

30-летний байкер был госпитализирован после столкновения с иномаркой под Березовским
30-летний байкер был госпитализирован после столкновения с иномаркой под Березовским
Сегодня, 09:39ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Мотоциклист получил травмы в результате столкновения с автомобилем Kia Rio на Березовском тракте. Водитель иномарки выехала на «встречку» и в какой-то момент отвлекся.

32-летний водитель Kia Rio, неожиданно выехавший на встречную полосу, столкнулся с мотоциклом Honda около 20.00 в четверг 24 июня у дома № 11А на Березовском тракте.

В результате аварии байкер — мужчина 1990 года рождения — был госпитализирован в Центральную городскую клиническую больницу № 23 Екатеринбурга. У него диагностировали переломы ноги и предплечья.

Точные причины и обстоятельства дорожной аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 6 июня мотоциклист получил травмы и был госпитализирован после столкновения с «Газелью» на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

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