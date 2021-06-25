Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo

Пострадали двое мужчин — пассажиры легкового автомобиля, ехавшие на заднем сиденье. Как оказалось, они были не пристёгнуты ремнями безопасности. Их отправили в екатеринбургскую больницу № 23, пишет Е1.
В ГИБДД сообщили, что водитель Toyota оказался жителем Нижних Серег. Водительские права он ранее не получал. Кроме того, по результатами освидетельствования водителя на состояние опьянения, мужчина оказался нетрезвым. В отношении него были составлены административные материалы.
Напомним, утром 10 июня 2021 года произошло ДТП в городе Лесном. Пассажирский автобус «ПАЗ» снёс ворота завода и въехал в людей, которые стояли на остановке. В результате аварии погибло 6 человек.