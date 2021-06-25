Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo

Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo
Два человека пострадали: на Урале пьяный водитель без прав влетел в грузовик Volvo
Сегодня, 12:43ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Въехал в ограждение и столкнулся с грузовой машиной Volvo 33-летний нетрезвый водитель Toyota Avensis. ДТП случилось на 320-м километре магистрали Пермь — Екатеринбург.

Пострадали двое мужчин — пассажиры легкового автомобиля, ехавшие на заднем сиденье. Как оказалось, они были не пристёгнуты ремнями безопасности. Их отправили в екатеринбургскую больницу № 23, пишет Е1.

В ГИБДД сообщили, что водитель Toyota оказался жителем Нижних Серег. Водительские права он ранее не получал. Кроме того, по результатами освидетельствования водителя на состояние опьянения, мужчина оказался нетрезвым. В отношении него были составлены административные материалы.

Напомним, утром 10 июня 2021 года произошло ДТП в городе Лесном. Пассажирский автобус «ПАЗ» снёс ворота завода и въехал в людей, которые стояли на остановке. В результате аварии погибло 6 человек.

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