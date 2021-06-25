По предварительной версии от передозировки умер водитель свердловского генерала МВД

По предварительной версии от передозировки умер водитель свердловского генерала МВД
По предварительной версии от передозировки умер водитель свердловского генерала МВД
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Красноуфимской больнице скончался полицейский, который был водитель заместителя руководителя полицейского главка МВД. По предварительным данным у него была передозировка наркотиками.

О смерти 32-летнего сотрудника свердловской полиции сообщили сразу несколько источников Ура.ру.

Мужчину, который был водителем начальника следственного управления ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора юстиции Владимира Миронова, обнаружили в неадекватном состоянии.

Одна из вероятных версий — передозировка наркотиками. Образцы ткани погибшего взяты на анализ, результаты пока не готовы, отметил собеседник.

Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. По словам Валерия Горелых, страж правопорядка был обнаружен вечером 22 июня в одном из подъездов жилого дома в Красноуфимске без сознания.

В день смерти мужчина не исполнял свои служебные обязанности, он был на выходном дне и без форменного обмундирования, прокомментировал Горелых.

В данный момент по факту смерти свердловского полицейского проводится проверка.

Напомним, полицейский, который пытался передать запрещенные вещества обвиняемым в суде, задержан в Нижнем Тагиле. За попытку сбыта и использование служебного положения, стражу правопорядка грозит до 20 лет тюрьмы.

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