По предварительной версии от передозировки умер водитель свердловского генерала МВД

О смерти 32-летнего сотрудника свердловской полиции сообщили сразу несколько источников Ура.ру.
Мужчину, который был водителем начальника следственного управления ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора юстиции Владимира Миронова, обнаружили в неадекватном состоянии.
Одна из вероятных версий — передозировка наркотиками. Образцы ткани погибшего взяты на анализ, результаты пока не готовы, отметил собеседник.
Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. По словам Валерия Горелых, страж правопорядка был обнаружен вечером 22 июня в одном из подъездов жилого дома в Красноуфимске без сознания.
В день смерти мужчина не исполнял свои служебные обязанности, он был на выходном дне и без форменного обмундирования, прокомментировал Горелых.
В данный момент по факту смерти свердловского полицейского проводится проверка.
Напомним, полицейский, который пытался передать запрещенные вещества обвиняемым в суде, задержан в Нижнем Тагиле. За попытку сбыта и использование служебного положения, стражу правопорядка грозит до 20 лет тюрьмы.