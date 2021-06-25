По предварительной версии от передозировки умер водитель свердловского генерала МВД

В Красноуфимской больнице скончался полицейский, который был водитель заместителя руководителя полицейского главка МВД. По предварительным данным у него была передозировка наркотиками.

О смерти 32-летнего сотрудника свердловской полиции сообщили сразу несколько источников Ура.ру. Мужчину, который был водителем начальника следственного управления ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора юстиции Владимира Миронова, обнаружили в неадекватном состоянии. Одна из вероятных версий — передозировка наркотиками. Образцы ткани погибшего взяты на анализ, результаты пока не готовы, отметил собеседник. Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. По словам Валерия Горелых, страж правопорядка был обнаружен вечером 22 июня в одном из подъездов жилого дома в Красноуфимске без сознания. В день смерти мужчина не исполнял свои служебные обязанности, он был на выходном дне и без форменного обмундирования, прокомментировал Горелых. В данный момент по факту смерти свердловского полицейского проводится проверка. Напомним, полицейский, который пытался передать запрещенные вещества обвиняемым в суде, задержан в Нижнем Тагиле. За попытку сбыта и использование служебного положения, стражу правопорядка грозит до 20 лет тюрьмы. Полицейский пытался передать наркотики обвиняемым в суде Нижнего Тагила

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