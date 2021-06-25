Проживший 2 недели на уральской трассе дальнобойщик уехал домой на своей фуре

Дальнобойщик, который две недели прожил на обочине недалеко от Екатеринбурга, в итоге смог отправиться домой. Специалисты MAN-центра бесплатно починили сломанную фуру мужчины.

Также специалисты эвакуировали застрявшего дальнобойщика с дороги, отвезли в гостиницу, провели ремонт топливной системы, в некоторых местах устранили утечки, сообщает Е1. Однако, по словам директора центра, согласно общей диагностике, произошедшая ситуация может повториться, поскольку транспорт пребывает в очень плохом состоянии. Также он добавил, что автомобиль нуждается в капитальном ремонте двигателя, стоимость которого составляет не менее миллиона рублей. Напомним, грузовой транспорт дальнобойщика сломался под Екатеринбургом в начале июня 2021 года. Заказчик, которому мужчина и вёз груз, забрал нужные ему вещи и бросил мужчину на дороге. Исправить поломку ему не удалось, и ему пришлось жить в фуре. Едой и питьём его обеспечивали другие автомобилисты. Дальнобойщик связался с братом, который пообещал привезти ему деньги, но не приехал, а у водителя разрядился мобильный телефон. Аккумулятор на форе тоже сел, в итоге он остался и без связи. 33-летний байкер погиб в аварии под Екатеринбургом

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