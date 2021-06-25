Совравший о побеге в Челябинск екатеринбургский подросток найден под кроватью

Совравший о побеге в Челябинск екатеринбургский подросток найден под кроватью
Совравший о побеге в Челябинск екатеринбургский подросток найден под кроватью
Сегодня, 14:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
13-летнего подростка нашли в доме у его приятеля, где он прятался под кроватью от сотрудников полиции. Родители его искали с 18 июня 2021 года.

Подросток, пока его искали родители, полиция и волонтёры, гулял с друзьями, бывал в компьютерных клубах, а ночевал друзей, объясняя их родителям, что её мама из города уехала и дома у него сейчас никого нет, сообщает Е1.

Также подросток иногда связывался с родителями через мессенджеры, обещая вскоре вернуться домой. Потом он написал, что поедет в Челябинск, а он сам будет объявлен в федеральный розыск и на каждом столбе будет висеть объявление с его фотографией.

В итоге полицейским и волонтёрам удалось вычислить местонахождение подростка. Он находился дома у одного из своих друзей и прятался под кроватью, чтобы его не нашли. По словам мальчика, историю с Челябинском он выдумал. После беседы подростка вернули родителям.

Напомним, 9 июня 2021 года в Нижнем Тагиле на Красном Камне пропал 8-летний мальчик, который вышел из дома с самокатом. Через короткое время его нашли живым.

Сюжеты:
Екатеринбург
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