Угрожал расправой: водитель «Яндекс.Такси» едва не похитил пассажирку в Екатеринбурге

Угрожал расправой: водитель «Яндекс.Такси» едва не похитил пассажирку в Екатеринбурге
Угрожал расправой: водитель «Яндекс.Такси» едва не похитил пассажирку в Екатеринбурге
Сегодня, 14:54ПроисшествияФото: pixabay.com
Водитель «Яндекс.Такси» ночью чуть не увез пассажирку в лес в Екатеринбурге. Он угрожал женщине по дороге из Кольцово, а затем высадил на трассе.

Едва не увез в лес свою пассажирку, угрожая ей при этом расправой, водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге.

Машину девушка вызвала ночью, чтобы уехать из Кольцово. Однако в ходе поездки между ней и водителем такси случился конфликт из-за способа оплаты. Со слов пассажирки, мужчина кричал и оскорблял ее, угрожая расправой ножом, и поехал по Режевскому тракту в лес.

В итоге, когда женщина дозвонилась до службы поддержки, он вернулся на трассу и оставил ее там одну, рассказал собеседник Е1.

По данным издания, этот таксист уже был судим за хулиганство, а в 2020 году в отношении него было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством и он, вероятнее всего, до сих пор находится под следствием.

Однако в полиции Екатеринбурга комментировать криминальное прошлое мужчины отказались, но порекомендовали пострадавшей девушке обратиться в органы с заявлением.

О том, что мужчина больше не работает в «Яндекс.Такси» сообщили в организации, подчеркнув, что подобное поведение водителя недопустимо.

Мы связались с девушкой и принесли ей извинения, будем готовы предоставить все необходимые данные по официальному запросу полиции, рассказали в «Яндекс.Такси».

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в убийстве 35-летней жительницы Березовского, которая была объявлена в розыск 6 июня. Им оказался житель Нижнего Тагила — водитель попутки, на которой девушка пыталась вернуться домой.

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